Publicado 28/06/2022 13:56 | Atualizado 28/06/2022 13:56

Maricá - A Prefeitura de Maricá apresentou o programa "Chegou a Sua Vez" no 11º Fórum Urbano Mundial, maior conferência global sobre o futuro das cidades, que acontece em Katowice, na Polônia, até o dia 30 de junho, e traz nesta edição o tema "Transformando Nossas Cidades para um Futuro Urbano Melhor".

Realizado pelo Instituto Municipal de Informação e Pesquisa Darcy Ribeiro (IDR), em parceria com a ONU-Habitat (divisão da ONU para assentamentos urbanos), o "Chegou a Sua Vez" visa a redução das desigualdades sociais em Maricá e é dividido em três fases: busca ativa, atendimento integrado e monitoramento.

O projeto já identificou as famílias em situação de vulnerabilidade e agora encontra-se na etapa de encaminhamento para os serviços que o município oferece, promovendo a integração entre órgãos municipais para dar suporte a essas famílias.

"O projeto tem no DNA as políticas públicas que colocam Maricá em destaque no cenário brasileiro porque o desenvolvimento urbano sustentável só é possível quando olhamos para as pessoas. É um compromisso da Prefeitura de Maricá combater a extrema pobreza e o Chegou a Sua Vez tem sido um hub das políticas públicas para a população que mais precisa", afirma o diretor executivo Alan Novais, que representa o IDR na conferência.