Carro recuperado pela Polícia CivilFoto: Carlos Alberto

Publicado 30/06/2022 09:03 | Atualizado 30/06/2022 09:05

Maricá - Policiais Militares do PROEIS (Programa Estadual de Integração na Segurança) recuperaram um automóvel roubado, na manhã de ontem (quarta-feira 29), em Itaipuaçu.

O automóvel estava em um cruzamento da antiga Rua 1 com a Rua Mariana, os policiais observaram o carro com aparência de abandonado no local e fizeram um levantamento do mesmo.

Após o levantamento, constatou-se que o automóvel era roubado.

O carro foi guinchado para a 82ª DP (centro de Maricá) para os trâmites legais e registro da ocorrência.