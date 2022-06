Procurados: Roberto Fellipe Soares vulgo "Ninho" e Cleyton Santos de Lima Paulino vulgo " Milinho" - Foto: Polícia Civil do Estado do RJ

Procurados: Roberto Fellipe Soares vulgo "Ninho" e Cleyton Santos de Lima Paulino vulgo " Milinho"Foto: Polícia Civil do Estado do RJ

Maricá - Dois criminosos extremamente perigosos estão sendo procurados pela polícia civil e a 82ª DP do Centro de Maricá divulgou os cartazes contendo a fotografia de seus rostos e pede ajuda da população sobre informações do paradeiro dos meliantes, todas as denúncias são anônimas.

Os dois criminosos faziam parte de uma quadrilha que roubava cargas de cigarros roubo que foi muito praticado no município e cargas de eletrodomésticos.

A dupla se chama Roberto Fellipe Soares vulgo "Ninho" e Cleyton Santos de Lima Paulino vulgo " Milinho", qualquer informação pode ser enviada através do DISK DENÚNCIA 0300 253 1177 ou pelo WhatsApp DENÚNCIA: (21) 98849-6099