Modesto e Valente usam benefícios da Prefeitura para superar tragédia - ELSSON CAMPOS

Modesto e Valente usam benefícios da Prefeitura para superar tragédiaELSSON CAMPOS

Publicado 01/07/2022 05:00

Maricá registrou o maior volume de chuvas dos últimos 10 anos no mês de abril. A situação incomum prejudicou a vida de milhares de moradores com a perda de bens acumulados durante toda a vida, como móveis e eletrodomésticos. Para minimizar a dor e o sofrimento das vítimas da tragédia, a Prefeitura agiu rápido e iniciou o pagamento do Aluguel Social, entregue a 123 pessoas (benefício será pago pelo período de 12 meses); e do Auxílio Recomeço, entregue a 3.500 pessoas.

Com novo lar, mobília e na companhia de seu amigo fiel, o vira-lata caramelo Valente, o aposentado Modesto, que ficou conhecido após a fuga de seu cãozinho durante sua mudança para um abrigo concedido pela Prefeitura, agora pode recomeçar a vida com mais conforto e dignidade, no bairro Colinas. Entre os móveis e eletrodomésticos que foram comprados pelo idoso: cama, geladeira, fogão e tanquinho.

“Enquanto gestores públicos, devemos cuidar da nossa gente. As chuvas deixaram um rastro de destruição, levando embora muitos sonhos. A gestão do governo Fabiano Horta conseguiu responder prontamente a essa eventualidade depositando os valores do aluguel social menos de 48h depois e concedendo o Auxílio Recomeço às vítimas, cestas básicas, mas principalmente, colocando a eficiência da gestão pública a favor do interesse social. O senhor Modesto e o cachorrinho dele são, nesse sentido, a afetividade que traduz um pouco disso que objetivamos com nosso trabalho”, explicou Victor Maia, secretário de Habitação e Assentamentos Humanos.

Seu Modesto contou que se não fossem os auxílios, inclusive o trabalho dos funcionários da Prefeitura, ele não sabe o que seria da sua vida. “Eles foram essenciais desde o dia da enchente, quando me tiraram da casa e me levaram para o abrigo, onde recebi toda assistência, e ao encontrarem o Valente, que havia sumido. Agradeço a todos pela ajuda e também pelo novo lar”, contou Modesto.