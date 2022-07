Maricá - Antônio Fedele

MaricáAntônio Fedele

Publicado 01/07/2022 10:25

Maricá marcou presença na Semana do Meio Ambiente da Rio 2030, que aconteceu entre 6 e 10 de junho no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, com uma exposição de projetos implantados pela Prefeitura e que vêm se tornando referência em desenvolvimento sustentável. Entre eles: o ônibus híbrido, que está sendo desenvolvido em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Mestre em Relações Internacionais e Oficial Nacional para o Brasil na ONU –Habitat, Rayne Ferretti ficou impressionada com as ações. “Estou fascinada com a quantidade de projetos que Maricá vem apresentando e suas políticas inclusivas. Eu conheci as bicicletas Vermelhinhas, que são uma opção de locomoção saudável e não poluente. O secretário Igor trouxe os temas da economia verde, mobilidade verde e de como trabalham estes projetos visando a criação de empregos, de arranjos produtivos novos para a cidade”, disse Rayne.

Paralelo à exposição, a Prefeitura de Maricá lançou a plataforma UpTur (de ensino a distância), com cursos gratuitos voltados à qualificação turística para agentes de trânsito, guardas municipais e funcionários (fiscais e motoristas) da Empresa Pública de Transportes (EPT). O projeto integra o Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico Sustentável e tem o objetivo de difundir todas as ações e eventos que o município realiza para moradores e turistas, além de implantar classificação de hospedagem.

Secretário de Promoção e Projetos Especiais, José Alexandre explicou que os cursos são rápidos, com 10 minutos por aula e o aluno opta por fazer tudo no mesmo dia ou diluído ao longo da semana.

“Para ser aprovado, o aluno responde um quiz sobre o conteúdo aplicado. O objetivo é que as pessoas saibam informar sobre o que fazer na cidade, os eventos turísticos e que possam receber bem os visitantes. Também vamos oferecer um curso de inglês básico, com aulas presenciais na sede do UPtur (Centro), aos agentes de turismo da cidade”, destacou José Alexandre.