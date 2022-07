Arraiá Maricá - Anselmo Mourão

Publicado 01/07/2022 05:28

Uma das mais tradicionais festas da cidade, o Arraiá de Maricá está de volta com shows presenciais, após dois anos de festejos online. A comemoração acontece em quatro finais de semana. São 12 dias de festa em nove bairros da cidade, totalizando 75 shows até 10/07, com artistas locais e consagrados nacionalmente, como as cantoras Lucy Alves e Paula Fernandes.



No primeiro final de semana (17 a 19/06), a dupla Barões da Pisadinha, famosa por seu forró eletrônico e tecnobrega, empolgou o público em Itaipuaçu, aquecendo a noite chuvosa de sexta-feira (17/06) com músicas de sucesso, como “Tá Rocheda”, “Esquema Preferido”, “Meia-Noite (Cê tem meu WhatsApp)”, além de hits das cantoras Anitta, Luísa Sonza, Marília Mendonça, entre outros.



"A emoção já começou quando a gente viu o trânsito. A gente estava a caminho, era até para chegar um pouco mais cedo, aí percebemos que a festa ia ser grande, que o público ia ser enorme. E ver a galera cantando, se divertindo, a alegria nos olhos das pessoas e a satisfação por poderem estar ali, passando aquele momento com a gente, nos contagiou. É gratificante para nós! Quero mandar um beijo especial para toda a galera de Maricá. À Prefeitura de Maricá, muito obrigado pelo convite e nós esperamos voltar aqui mais vezes”, declarou o cantor Rodrigo Barão.



Felipe Barão, o outro integrante do Barões da Pisadinha, contou que vieram do interior do Nordeste, acostumado a tocar para 40, 50 pessoas, aí viram a multidão em Maricá e se emocionaram. “Ficamos arrepiados e muito felizes. Sentimento de dever sendo cumprido com o trabalho que a gente faz de coração para que as pessoas esqueçam dos problemas quando saem de casa. Fazemos um show de música popular, mas nós somos muito ligados a Deus. Quando estamos lá no palco, a gente tenta levar um pouco dessa palavra de um dia melhor que o outro. Estamos agradecidos pelo show, a organização e o público, que foi o estopim dessa felicidade toda”, completou.



Para Rafaela Souza, de 18 anos, a festa ficou ainda mais enriquecida com o piseiro da dupla. "Uma atração boa para a gente, que diverte todo mundo. O Arraiá está muito bom", disse a moradora de São José do Imbassaí.



Já para Iasmim Damásio, de 18 anos, que veio de São Gonçalo e já conhecia Maricá, o sucesso não foi novidade. “Sempre venho para cá e acho um lugar maravilhoso, que está ganhando um upgrade maneiro. Tá ficando tudo top. Gosto muito da dupla, então, vim curtir a cidade e o show”, contou.

Festas nos bairros teve ainda comidas típicas e artesanatos



Durante as festas juninas que aconteceram em São José do Imbassaí, no Caju e em Cordeirinho, visitantes e moradores tiveram a oportunidade de curtir espetáculos musicais, dança caipira, comidas típicas, exposições de artesanatos e show com as duplas Givan e Junio, Betinho Bahia e Ismayer Alves.



"Adorei poder aproveitar novamente o nosso Arraiá tão querido. Estou amando os shows e com certeza estarei presente em mais dias. Parabéns aos responsáveis. O show está maravilhoso, afirmou Angélica Rodrigues, de 60 anos, que mora em Araçatiba e curtiu o show no Caju.



No dia 1º/07, o Arraiá chega ao Spar, Itaocaia Valley, Ponta Negra e na Barra de Maricá, onde acontecem as apresentações de Lucy Alves e Paula Fernandes, nos dias 2 e 10/07. A programação tem início sempre a partir das 18h30.

1ª Expo Valley foi um sucesso



Cerca de 20 mil pessoas passaram pela Fazenda Itaocaia (Itaipuaçu) para prestigiar a Expo Valley, que aconteceu nos dias 17, 18 e 19/06, numa realização da Prefeitura, por meio da Companhia de Desenvolvimento de Maricá e das secretarias de Turismo e de Promoção e Projetos Especiais.



"É um evento que coloca Itaocaia Valley em destaque, fomentando o turismo e a sustentabilidade no bairro. Durante três dias reunimos exposição, feira de artesanato, gastronomia e música. Mostramos que dialogar com a cultura e com o turismo já é uma marca da nossa cidade", frisou o prefeito Fabiano Horta.



Entre as estrelas da festa, o cantor Renato Teixeira, intérprete dos sucessos “Romaria” e “Tocando em Frente” e a violeira Bruna Viola, ganhadora do Grammy Latino de 2017, que cantou: "Moradia", "No ponteiro da viola" e "Caipira", além de canções de ídolos como Tião Carreiro.



Moradora de São João de Meriti, Patrícia Valle, de 28 anos, aprovou o show. "Eu sou muito fã da Bruna Viola e adorei esse super show que Maricá ofereceu. Amei o evento! Uma ótima iniciativa que movimenta o bairro e agrada a população com tudo gratuito”, disse.



Leni Teles, de 70 anos, completou: "Moro aqui há 40 anos. Nunca presenciei um evento com organização e shows impecáveis como esse. Parabéns!".