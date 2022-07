Colisão entre 2 veículos em um cruzamento no Centro de Maricá - Foto: Carlos Alberto

Publicado 01/07/2022 11:05 | Atualizado 01/07/2022 11:05

Maricá - Um motorista ficou ferido após se envolver em uma colisão entre dois veículos, na Rua Chebabe Guida, no Centro de Maricá na tarde da última quinta-feira (30) .

A colisão ocorreu no cruzamento. Um dos motoristas envolvidos no acidente sofreu alguns ferimentos e necessitou de cuidados médicos profissionais. Testemunhas do acidente acionaram a equipe do SAMU que levou o motorista acidentado para o Hospital Municial de Maricá, Conde Modesto Leal.

Policiais militares fizeram o registro da ocorrência.