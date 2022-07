Maricá - Elsson Campos

Publicado 01/07/2022 06:36 | Atualizado 01/07/2022 10:29

A Prefeitura de Maricá realizou em 1º/06, a formatura de 175 novos agentes do Concurso da Guarda Municipal na quadra poliesportiva do Instituto Federal Fluminense, em Ubatiba. Durante a solenidade, eles foram convidados a fazer o juramento da Guarda Municipal de Maricá.

Os profissionais vão reforçar o patrulhamento da cidade, atuando em diversas ações, como na fiscalização do trânsito, controle urbano, além de coibir crimes e pequenos delitos, oferecendo mais segurança a moradores e turistas.

Secretário de Governo, João Maurício Freitas falou sobre o diferencial no trabalho da corporação na cidade.

“Vendo essa formatura e olhando para cada um dos senhores, eu quero dar as boas-vindas da cidade de Maricá em nome do Heros, do Barreto e do Ítalo e de todos os guardas que estão aqui se formando. Eu quero falar o nome de cada um que está aqui na minha frente, porque aqui em Maricá a gente conhece os guardas municipais pelos nomes. A gente trabalha de maneira contínua e permanente, como nosso prefeito Fabiano Horta sempre diz. A gente não constrói uma cidade que só pensa na segurança, na educação ou saúde. A gente pensa em tudo”, explanou.

Com a chegada dos recém convocados, o efetivo da instituição praticamente dobrou. São mais homens nas ruas, com o compromisso de cumprir os interesses do governo municipal, um governo que se dispõe a fazer tudo para o bem do povo.

Uma das formandas era Dafne Soares, de 29 anos. “Eu estou muito feliz, porque foi muito tempo de espera. Este momento é importantíssimo. Sentimos que estamos sendo abraçados pela cidade e recebemos uma linda homenagem. Estou muito emocionada”, disse.

Vale lembrar que o concurso público para a Guarda Municipal de Maricá foi iniciado em 08/12/2019, com 200 vagas para agentes, mas por causa do isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19 o processo seletivo precisou ser interrompido. Os aprovados participaram do curso de formação profissional na Universidade Federal Fluminense em Niterói.