Veículo Pólo Prata que caiu na ribanceira da Serra da TiriricaFoto: Carlos Alberto

Publicado 01/07/2022 12:15 | Atualizado 01/07/2022 12:15

Maricá - Na manhã de hoje, sexta-feira (1), um motorista caiu na ribanceira da Serra da Tiririca, estrada que liga Maricá a Niterói.

O motorista perdeu o controle enquanto seguia pela estrada e acabou atirando o carro na ribanceira ao lado. Apesar do acidente e do susto, o motorista do veículo Pólo Prata não teve ferimentos e passa bem.

A PM reforça aos motoristas que passam pela Serra da Tiririca, para redobrarem a atenção devido a via ser demasiada estreita e assim evitar mais acidentes do tipo. Vale lembrar que a ultrapassagem na via da Serra da Tiririca é proibida.