Esporte Clube MaricáFoto: Internet

Publicado 02/07/2022 17:50 | Atualizado 02/07/2022 17:50

Maricá - O E.C. Maricá está classificado para as quartas de finais do Campeonato Carioca de Futsal adulto. O tricolor conquistou a vaga com uma rodada de antecedência para o fim da primeira fase após golear o Caxiense, por 5 a 1, nesta sexta-feira (01), na Vila Olímpica Nilton Santos, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Os gols da equipe foram marcados por Heraldo (3), Marquinhos e Gabriel.

A partida foi válida pela 10ª rodada da competição. Com a vitória, o Maricá pulou da oitava posição para a sétima, com dez pontos ganhos. Na última rodada enfrenta o São Gonçalo, sábado que vem (09), fora de casa. Caso vença a partida, ultrapassa o rival, pula mais uma posição, e termina a primeira fase na sexta colocação.

“Estamos muito felizes com essa vitória e a classificação antecipada para a próxima fase. Nosso projeto é novo, mas já estamos conquistando grandes resultados e representando nossa cidade da melhor maneira possível. Temos mais um jogo pela frente e podemos subir mais uma posição. Agora é outro campeonato e vamos fortes para as quartas de finais tendo consciência que com a qualidade que nosso elenco tem e nossa torcida ao lado, podemos chegar ainda mais longe. Vamos trabalhar forte para dar essa alegria a todos os maricaenses”, disse o ala Gerardo.