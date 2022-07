MCMV Itaipuaçu - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 04/07/2022 14:41 | Atualizado 04/07/2022 14:41

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas Inclusivas, levará o projeto Escritório Social Itinerante aos condomínios do Minha Casa Minha Vida (MCMV) de Inoã e Itaipuaçu este mês. Na última terça-feira (28/06), a equipe responsável pela iniciativa se encontrou com os síndicos dos condomínios para ajustar detalhes do atendimento a pessoas egressas do sistema penitenciário e suas famílias.

A ação acontecerá no dia 19/07 no MCMV de Itaipuaçu e dia 21/07 no MCMV de Inoã, quando a equipe técnica do Escritório Social fará o encaminhamento destas pessoas para a rede de serviços de proteção social oferecida pela prefeitura. Entre as atividades oferecidas, acesso à capacitação profissional e ao mercado de trabalho, atendimento psicossocial e assistências jurídica, social e religiosa.

Na quinta-feira (30/06), representantes do Escritório Social apresentaram o projeto à equipe da Coordenadoria de Assuntos Religiosos de Maricá, que passará a divulgar a iniciativa entre as lideranças religiosas da cidade e também nas visitas que esses líderes fazem aos estabelecimentos prisionais. A coordenadora do Escritório Social, Eliane Ferraz, ressaltou que tanto a Secretaria de Politicas Inclusivas quanto a Coordenadoria de Assuntos Religiosos trabalham visando a inclusão. "Essa inclusão se dá com o estabelecimento de pontes entre a rede de proteção social do municipio e as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social".