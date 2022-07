Competição de pesca em Itaipuaçu - Foto: Carlo Alberto

Publicado 04/07/2022 09:29 | Atualizado 04/07/2022 09:40

Maricá - No último domingo (3), a prefeitura de Maricá apoiou o torneio de pesca do Clube Três Aznóis, na Orla de Itaipuaçu. Na competição, participaram mais de 80 duplas. O vencedor foi o Clube Três Anzóis levando a 1ª colocação geral do Interclubes Troféu Transitório. Também teve competição de pesca amadora entre equipes.

O maior peixe pescado foi um "pampo", pesando 840 gramas. Pescado pela dupla Sérgio e Marcelo, da R9.

Os 10 primeiros colocados na categoria geral foram premiados. Já as categorias: masculino, feminino, juvenil e master, apenas os 3 primeiros colocados foram premiados.

Todo o pescado foi distribuído a Centros Terapêuticos da cidade, que suportam pessoas que necessitam de cuidados e atenção. Uns dos Centros que receberam parte do alimento pescado foi o Lar Betel de Inoã e Comunidade Terapêutica Refúgio das Dorcas, em Itaocaia Valley no bairro de Itaipuaçu.