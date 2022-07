SIM de Itaipuaçu - Foto: Elsson Campos

Publicado 05/07/2022

Maricá - Os moradores de Maricá têm à disposição um serviço de emissão de carteiras de identidade, oferecido graças a um convênio entre a Prefeitura e o Detran-RJ, na unidade do Serviços Integrados Municipal (SIM) de Itaipuaçu. Desde fevereiro, o serviço de identificação civil já emitiu cerca de 200 documentos. O atendimento é realizado de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h, e deve ser agendado pelo site Maricá Digital.

De acordo com o subsecretário de Planejamento, Orçamento e Fazenda, Alessandro Leite, o posto de atendimento funciona também às sextas-feiras, mas nesse dia são atendidas as pessoas que foram ao local nos dias anteriores e ficaram com alguma pendência referente à documentação exigida. "Diariamente, podem ser atendidas até 28 pessoas no posto, todas previamente agendadas pelo site", explicou ele.

Para a primeira via da identidade, é necessário apresentar original e cópia da certidão de nascimento ou casamento, enquanto para a segunda via é exigido também o comprovante de pagamento do Documento Único do Detran-RJ de Arrecadação (Duda) de identificação civil, no valor de R$ 46,15.

É possível ainda incluir no documento os números do CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, certificado de reservista, carteira de habilitação, tipo sanguíneo e fator Rh, Cartão Nacional de Saúde, documento de identidade profissional - desde que emitido por órgão ou entidade legalmente autorizado - e até mesmo o NIS/PIS/Pasep. A unidade do SIM Itaipuaçu fica na sede distrital da prefeitura, localizada na Rua 34, no Jardim Atlântico Oeste.