226 candidatos receberam a concessão de bolsa para trabalho Foto: Anselmo Mourão

Publicado 05/07/2022 09:27 | Atualizado 05/07/2022 09:28

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trabalho, entregou 226 certificados do Programa de Incentivo ao Estágio, cujos candidatos atuarão em órgãos da administração pública. A cerimônia aconteceu no Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) Zilca Lopes da Fontoura, no Centro, nesta segunda-feira (04/07).

Foram entregues aos alunos certificados de concessão de bolsa, contendo data e local para assinatura do Termo de Compromisso de Estágio entre o estudante, Prefeitura de Maricá e o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) – a instituição é a responsável pelo pagamento da bolsa-auxílio de R$ 877,80 para o nível médio/técnico e de R$ 1.053,36 para o nível superior, além do auxílio-transporte, que será pago apenas aos estagiários que não residirem em Maricá.

As vagas serão distribuídas de acordo com a necessidade de cada órgão e há formação de cadastro de reserva. Do total de vagas inicial, cem são para o nível médio/técnico (90 para professores e dez para técnico em edificações) e 200 para nível superior.

“Esse programa tem como objetivo central essa natureza de sensibilização, para que possam mergulhar e entender o que é o serviço público e perceber o quanto o público pode mudar a vida do coletivo. Esse é um desafio que será alcançado por todos vocês, pois esse programa vai além do saber técnico acumulado. É isso que nos motiva! Vocês sairão com o olhar do futuro, do saber e terão consciência de que o público tem valor importante para a construção de uma sociedade melhor, justa e fraterna”, ressaltou o Prefeito Fabiano Horta.

Os novos estagiários são de 36 diferentes cursos de nível médio técnico e superior, irão cumprir uma carga horária de 20 horas semanais e deverão começar o estágio no dia 1º de agosto.

“Esse programa comprova que Maricá está cada vez mais valorizando a educação e a capacitação da sua população”, pontuou o secretário de Trabalho, Marcus Bambam.

Futuros estagiários comemoram

Estudante de Direito e aluna do Passaporte Universitário, Juliana Campelo, de 22 anos, conta que esse será o seu segundo estágio. “Estou no oitavo período do curso de Direito e super ansiosa para começar. Será uma experiência única, pois não é qualquer Prefeitura que tem vaga de estágio. Vou adquirir conhecimento em licitação, entre outras do direito público”, disse.

Victor Lopes, de 24 anos, também foi um dos selecionados para o Programa de Incentivo ao Estágio. Estudante de Jornalismo e aluno do Passaporte Universitário, ressalta o valor investido na qualificação profissional da população. “Esse é o meu primeiro estágio, já fui contemplado com a bolsa para cursar a faculdade e agora com o estágio. Estou muito feliz de ver todo esse investimento sendo voltado para educação, para que o povo maricaense se qualifique e possa trabalhar na própria cidade”, contou.

Estudante do Colégio Estadual Elisiário Matta, do curso técnico de Formação de Professores, Nathália Rodrigues, de 16 anos, espera adquirir conhecimento com o estágio. “Esse será o meu primeiro estágio e acredito que irei aprender muito, pois poderei aplicar na prática aquilo que é ensinado na teoria. Estou muito feliz por ter sido selecionada. Acredito que irei adquirir muita experiência”, finalizou.