Feira Solidária no Manu Manuela - Foto: Katito Carvalho

Feira Solidária no Manu ManuelaFoto: Katito Carvalho

Publicado 11/07/2022 10:37 | Atualizado 11/07/2022 10:39

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Economia Solidária, promoveu a segunda edição da Feira Solidária do Manu Manuela, neste sábado (09/07), considerada um sucesso pela Associação de Moradores do loteamento, que incluiu o evento em seu calendário oficial. Entre os 31 expositores que participaram, a surpresa ficou por conta do artesanato, que superou a quantidade de vendas do setor de gastronomia, absoluto na primeira edição. A data da próxima feira ainda será confirmada.

Na avaliação do secretário Adalton Mendonça, o evento teve uma procura satisfatória e pode crescer. "Prova disso foi essa venda maior do artesanato, que mostra um interesse diferenciado. Para a próxima, faremos alguns pequenos ajustes que vão ajudar bastante", adiantou ele.

Já para Thayná Vila Real, presidente da associação, o evento repetiu o sucesso da primeira edição. "A diferença é que desta vez a rotatividade foi maior entre os produtos. Público e expositores gostaram e, no final, todos colaboraram no desmonte e a rua estava livre em pouco tempo. Essa união também é importante para nós", afirmou ela.

Integração da comunidade e expositores satisfeitos

Para quem montou suas barracas e levou seus produtos à feira, uma das coisas mais importantes é a integração da comunidade do Manu Manuela. "O bom é integrar o pessoal aqui e cada um mostrar o que faz de melhor. Ver as famílias juntas também é bacana", descreveu Renato Desmarais, de 54 anos, que é metalúrgico e ajuda a esposa Edileusa, que faz pães artesanais.

A vendedora de bolsas e sapatos de couro Sabrina Soares, de 34 anos, concorda com o colega sobre a integração entre os moradores. "Aqui um ajuda o outros até mesmo comprando coisas um do outro. O evento já vale por juntar todos neste espaço familiar", avaliou ela, que mora há um ano e meio no loteamento.

A mãe de Renato, Darina, mora no bairro de Santa Rosa, em Niterói, e foi prestigiar a feira. "Vim passar o dia aqui e gostei do espaço. Tem todo tipo de produto e isso é muito bom", observou a visitante, de 79 anos. Outro visitante ficou feliz de saber que há outras feiras como essa na cidade. "Maricá precisa de espaços assim, quero conhecer as outras que têm", afirmou Jammes Am, de 46 anos e morador de São José de Imbassaí.

Mais uma feira com apoio da Secretaria de Economia Solidária de Maricá acontecerá em Jacaroá neste domingo (10/07), das 8h às 17h, ao lado da nova praça, onde foi construído um píer. O show fica por conta da banda Urubu Sertão.