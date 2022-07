Material apreendido - Foto: João Patrício

Publicado 11/07/2022 14:30 | Atualizado 11/07/2022 14:36

Maricá - Uma fábrica clandestina de balões, na Rua B, no Manu Manuela foi descoberta e estourada por Policiais da UPAM (Unidade de Polícia Ambiental). A ação ocorreu na manhã desta segunda-feira (11).

A polícia conseguiu ter acesso ao local com ajuda de denúncias anônimas. Foram encontrados no local materiais para a fabricação de balões. Toda a produção era comercializada no município de Maricá.

Um homem foi preso em flagrante e se encontra à disposição da justiça. Ele foi encaminhado para a 82ª DP de Maricá acompanhado do material apreendido pela polícia. Na mesma unidade policial, o caso teve registro.