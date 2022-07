Campeonato Internacional Boody Classic Surf - Foto: Katito Carvalho

Publicado 11/07/2022 19:17 | Atualizado 11/07/2022 19:17

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio das secretarias de Turismo, de Esporte e Lazer e de Promoção e Projetos Especiais, encerrou neste domingo (10/7), na Praia de Cordeirinho, o Campeonato Internacional de Bodysurf. O evento foi promovido em parceria com a International Bodysurfing Association (IBSA), entidade oficial da modalidade em todo o mundo, e foram premiados os melhores colocados em seis categorias de bodysurf (chamado popularmente de ‘jacaré’) e duas de altinha (lista abaixo). Participaram atletas locais e vindos de estados como Espírito Santo, São Paulo, Rio Grande do Sul e também de países como Peru e Estados Unidos.

O secretário de Turismo, Robson Dutra, falou sobre a importância de trazer grandes eventos para Maricá. “Atrações como essas são um diferencial da nossa cidade, porque a Prefeitura proporciona para a população e os visitantes a experiência de assistir e participar com toda a família, valorizando o esporte e as belezas naturais no nosso ‘quintal’”, afirmou.

No campeonato houve, ainda, oficinas gratuitas de yoga, beach tennis, bodyboard e jiu jitsu para crianças, além de ações sociais como limpeza da praia e conscientização sobre reciclagem de lixo, desde o início do evento na sexta-feira (08/10). “Tivemos um público excelente. A estrutura também foi melhor que a do ano passado e tudo isso dá gás ao evento para fazer ainda melhor no próximo ano”, avaliou Tiago Brodão, um dos organizadores do torneio.

Atleta internacional é inspiração para competidores

Narração e a entrega dos prêmios ficaram a cargo de Kalani Lattanzi, um dos principais atletas internacionais do bodysurf e famoso por ser o único a descer de peito as ondas gigantes da praia portuguesa de Nazaré. O havaiano criado no Brasil parabenizou a organização do evento e elogiou as ondas de Cordeirinho e os atletas que disputaram o torneio.

“Foi uma experiência incrível vir aqui! Todo campeonato com uma ‘vibe’ muito boa. O que vi aqui foram alguns dos maiores atletas do Brasil, gente com muito potencial para surfar em Nazaré como eu. Outros muito bons que reconheço. É só treinar e ter disciplina que esses garotos vão bem longe”, garantiu Kalani, que distribuiu autógrafos e tirou fotos com seus fãs na areia.

Um desses talentos é o maricaense João Pedro Cavalcanti, que chegou ao terceiro título consecutivo na categoria Pro e o segundo neste torneio, além do vice na categoria Pro Open. O jovem bodysurfer projeta, assim como Kalani Lattanzi, que pode um dia descer as ondas de Nazaré mas quer também surfar nas praias da Indonésia, no sudeste asiático.

“O Kalani é o mais ‘brabo’ de todos, um cara com fôlego de peixe, e eu quero ser como ele. Luto desde cedo para estar no ranking e sem patrocínio, só na vontade mesmo. Faço o que gosto e sei fazer e, assim, estou sempre no pódio”, disse João Pedro.

Ex-lutador de MMA, Thales Leites foi o convidado para passar seus conhecimentos aos jovens participantes em aulas gratuitas de defesa pessoal. “Estar de eventos assim é sempre bom porque, além das artes marciais trazerem todos os benefícios que conhecemos como a autoestima e a socialização, o aluno aprende a se defender, se autoconhecer e se torna uma pessoa mais calma”, disse o ex-atleta que possui 38 lutas no currículo.

Na plateia do evento estava a primeira dama de Maricá, Rosana Horta, que ressaltou não ter dúvidas de que seria tudo um grande sucesso. “Um evento com essa energia, gente de todas as idades e nesse lugar lindo só poderia dar certo como deu. Sucesso total!”, constatou.

Veja quem foram os vencedores de cada categoria:

Master: Igor Moura

Pro: João Pedro Cavalcanti

Feminino: Cláudia Alvim

Sub-18: Paulo Roberto

Sub-14: J.P. Galanti

Pro-Open: Daniel Machado

Altinha: Equipes RO Altas e Altalento