Motosserra apreendida - Foto: João Patrício

Publicado 12/07/2022 14:12 | Atualizado 12/07/2022 14:13

Maricá - Agentes da 6ª UPAM (Unidade de Polícia Ambiental) apreenderam uma motosserra que estava sendo utilizada por um homem que cortava árvores no bairro de São José do Imbassaí no início da tarde desta terça-feira (12).

Em um patrulhamento de rotina os agentes avistaram o homem operando a máquina e constataram que o homem não era habilitado para conduzir o equipamento, foi quando ele foi encaminhado para a 82ª DP no centro de Maricá.

O caso foi registrado na unidade policial e verificou-se que a máquina estava com toda a documentação em dia, e as devidas autorizações em ordem, porém a pessoa que estava operando o equipamento, o ajudante do proprietário da máquina, não tinha os documentos necessários com a permissão de utilização da máquina. A motosserra ficará apreendida.