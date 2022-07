4º Festival Gastronômico de Inverno - Foto: Marcos Fabrício

Publicado 12/07/2022 10:57 | Atualizado 12/07/2022 10:58

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Promoção e Projetos Especiais, organizou uma reunião com os empresários do setor da gastronomia, nesta segunda-feira (11/07), na Casa 2030, no Centro, para celebrar o lançamento 4º Festival Gastronômico de Inverno, que iniciou na última sexta (08). São 69 restaurantes participantes em 16 bairros da cidade. Clique aqui para acessar o cardápio.

Os empresários falaram sobre os pratos e combinações especialmente elaborados para o festival. O tema desta 4º edição é mais amplo que nos anos anteriores e tem destaque o bacalhau, carnes especiais e caldos. “Reunimos com o setor para falar sobre a expectativa para o início do mês de julho e os pontos que devemos observar durante a realização do festival, para que possamos melhorar as próximas edições. Essa integração nos faz avançar na gastronomia maricaense”, explicou o secretário de Projetos Especiais, José Alexandre Almeida.

Este ano, os interessados podem desfrutar da culinária maricaense presencialmente e avaliar o sabor, apresentação dos pratos e o atendimento dos estabelecimentos pelo formulário disponível nos restaurantes através de um QR Code.

“Este ano com a flexibilização das medidas de segurança contra a Covid-19, estamos realizando uma edição com uma perspectiva de que teremos uma visitação muito maior. Temos um recorde de estabelecimentos participantes e acreditamos que iremos superar os números de procura das edições anteriores. Esse ano são três pratos diferentes, trazendo variedade, que ficam a cargo da criatividade de nossos chefes”, finalizou.

Restaurantes apresentam diferentes pratos

O empresário Thiago Soares criou o prato “Fraldinha ao molho dois queijos” especialmente para o festival. “Esse é o segundo ano que participamos. Nosso objetivo foi trazer a fraldinha, uma carne não muito conhecida, de uma forma diferente. Nossa especialidade é a carne e a maioria dos clientes pedem a picanha. Vamos mostrar que temos carnes tão boas quanto a picanha com uma apresentação diferente”, explicou.

O empresário Guga do Caldo este ano inovou no prato do festival. Especialista em caldos, esse ano além do arroz com camarão para duas pessoas, apresentará também o caldo de jiló. “O caldo apresentado é de jiló com carne seca desfiado, por ser um caldo diferente, resolvemos apostar nele. No festival passado, colocamos angu com costela gaúcha e agrião”, contou.

Já o chefe Alexandre, especialista em frutos do mar, criou o “Bacalhau de Natas à Moda do Chefe”. "Todos os anos crio um prato diferente para o festival e eles acabam fazendo, posteriormente, parte do cardápio. Geralmente os pratos mais pedidos no restaurante são os do festival”, ressaltou.