Divulgação Secretaria de Políticas de Inclusivas de Maricá - Foto: Divulgação

Divulgação Secretaria de Políticas de Inclusivas de MaricáFoto: Divulgação

Publicado 13/07/2022 14:08 | Atualizado 13/07/2022 14:10

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas Inclusivas, iniciou nesta terça (12/07) com reunião da equipe do Escritório Social Itinerante para atendimento nos condomínios Minha Casa Minha Vida de Inoã e Itaipuaçu, voltado às pessoas egressas do sistema penitenciário e suas famílias. A ação acontecerá no dia 14/07 no MCMV de Itaipuaçu e dia 21/07 no MCMV de Inoã, quando a equipe técnica fará o encaminhamento destas pessoas para a rede de serviços de proteção social oferecida pela Prefeitura.

“Demos um passo importante nas políticas públicas de inclusão levando os serviços do Escritório Social para a promoção de trabalhos itinerantes, pensando na aproximação da população egressa e de seus familiares nesses espaços do MCMV e futuramente em outras localidades. Deixa de ser um serviço que caminha na expectativa da demanda espontânea do assistido para uma lógica de territorialidade, antecipando-se à movimentação do egresso em sua reinclusão social, conhecendo a dimensão de suas lutas psicossociais in loco, promovendo o acolhimento humanizado, a escuta empática e estabelecendo um plano individualizado para cada egresso”, diz o secretário de Políticas Inclusivas, Clauder Peres.

Entre as atividades oferecidas, estão o acesso à capacitação profissional e ao mercado de trabalho, atendimento psicossocial e assistências jurídica, social e religiosa. A coordenadora do Escritório Social, Eliane Ferraz, ressaltou a importância dos serviços. “É fundamental que possamos avançar em parceria, visando aumento da escolaridade dos nossos assistidos, otimizando, assim, o processo de reinserção profissional”, explicou.