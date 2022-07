Apresentação de dança no sarau cultural - Foto: Divulgação

Publicado 14/07/2022 09:36 | Atualizado 14/07/2022 09:37

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, realiza nesta quinta-feira (14/07), a partir das 18h30, mais uma edição do Sarau Cultural do programa Maricá das Artes, no Polo de Itaipuaçu. O evento é gratuito e terá roda de leitura, além de doação de livros, com a participação de poetas, escritores, músicos e outros artistas que queiram participar mostrando seus talentos em um microfone aberto.



“Um dos principais objetivos do nosso Sarau é ter um evento que promova momentos enriquecedores, prazerosos e com a troca de conhecimentos entre os participantes com apresentações gratuitas. Assim, democratizamos a cultura e fortalecemos o programa Maricá das Artes”, disse o secretário de Cultura, Sady Bianchin.

Endereço do polo cultural de itaipuaçu : Avenida Carlos Marighella, Lote 07, Quadra 12 – Itaipuaçu