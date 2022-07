Filhote adotado - Foto: Arquivo MAIS

Filhote adotadoFoto: Arquivo MAIS

Publicado 14/07/2022 13:57 | Atualizado 14/07/2022 13:57

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Coordenadoria Especial de Proteção Animal (Cepa), realiza mais uma edição da campanha de adoção de cães e gatos. O projeto acontece todo terceiro domingo do mês (17/07), de 13h às 17h, no estacionamento do shopping Boulevard, no Centro. Cerca de 30 animais resgatados, entre cães e gatos, adultos e filhotes, estarão disponíveis para adoção.