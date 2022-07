Jibóia encontrada dentro do capô de um FORD KA em Itaipuaçu - Foto: Carlos Alberto

Jibóia encontrada dentro do capô de um FORD KA em ItaipuaçuFoto: Carlos Alberto

Publicado 18/07/2022 10:14 | Atualizado 18/07/2022 10:15

Maricá - No último dia 16, sábado bombeiros resgataram uma jibóia que havia se enroscado no motor de um veículo estacionado em Itaipuaçu.

Ao abrir o capô de seu veículo Ford KA, o motorista se deparou com uma jibóia ocupando todo o espaço sobre as peças do carro.



Bombeiros conseguiram resgatar o animal sem feriri a integridade do mesmo. A jibóia foi liberada em um local de mata densa em Itaocaia Valley, Itaipuaçu.