Material roubado, apreendidoFoto: Polícia Civil

Publicado 15/07/2022 13:31 | Atualizado 15/07/2022 13:34

Maricá - Na tarde de ontem (14), Policiais Civis da Delegacia de Maricá desmantelaram o maior esquema de furtos de cabos da ENEL, prendendo MESSIAS ADALBERTO DE ALMEIDA FIGUEIRA, que ao suspeitar que seu depósito de reciclagem em Inoã estava sendo monitorado pelos agentes, escondeu no quintal da sua própria casa, em Ponta Grossa, Maricá, mais de 18 TONELADAS de cabos furtados da empresa.

Por conseguinte, supervisores da Enel foram até o local para fazerem a retirada dos cabos, oportunidade em que declararam nunca ter visto uma apreensão desta dimensão de cabos desviados de dentro da empresa. Por fim, as investigações vão seguir na identificação dos funcionários da Enel que estão envolvidos no esquema criminoso, os quais responderão pelo crime de peculato com pena de 02 a 12 anos de reclusão. MESSIAS foi preso por receptação qualificada, que tem pena prevista de 3 a 8 anos. Foram necessárias 8 viagens de caminhão Munck para retirar todo o material. Parabéns à Delegacia de Maricá, em defesa de quem precisar!!!