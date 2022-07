Congresso Nacional no Rio Grande do Norte - Foto: Divulgação

Congresso Nacional no Rio Grande do NorteFoto: Divulgação

Publicado 19/07/2022 09:47 | Atualizado 19/07/2022 09:47

Maricá - De 13 a 15 de julho, agentes da Guarda Municipal de Maricá participaram do XXX Congresso Nacional das Guardas Municipais, realizado em Natal, no Rio Grande do Norte. Os agentes adquiriram conhecimentos sobre as atuais diretrizes da categoria no evento que reuniu autoridades, sociedade civil e guardas municipais de vários estados. Foram debatidos temas como novas tecnologias na Segurança Pública, a aplicação da Lei Federal 13.022/14 – que institui normas gerais para a GM –, além de temas sociais, como a atuação das mulheres na Guarda e o papel da Patrulha Maria da Penha.

O comandante da Guarda Municipal de Maricá, Jean Carlos Medeiros, ressaltou a troca de experiência entre as Guardas Municipais de todo o país. “A participação no congresso visou inteirar das novidades da atuação da corporação de todo Brasil. Lá conseguimos debater, trocar experiências e aprender sobre planejamento e participação da instituição em seus respectivos municípios. Refletimos sobre o que está dando certo no Brasil e fora e as soluções para problemáticas comuns”, comentou.

Além do comandante da GM de Maricá, também participaram outros dois integrantes da corporação: Crislane Barroso e Amaury Nascimento. De acordo com Jean, os agentes apontaram como principais pontos positivos do congresso a possibilidade de conhecer os trabalhos de corporações de outros estados e de interagir com guardas de diferentes locais do país, com culturas diferentes.

“Maricá tem muito a acrescentar de conhecimento e políticas públicas que dão certo, representar a Guarda Municipal de nossa cidade num evento deste só reafirma essa grandeza e responsabilidade”, finalizou o comandante.