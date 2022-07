Interdições no trânsito - Foto: Divulgação

Interdições no trânsitoFoto: Divulgação

Publicado 19/07/2022 09:43 | Atualizado 19/07/2022 09:55

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da autarquia de Serviços e Obras de Maricá (Somar) e da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran), realiza nesta terça-feira (19/07), a partir das 8h, o bloqueio da Avenida Nossa Senhora do Amparo e da Rua Alferes Gomes, no Centro, para execução dos serviços de macrodrenagem. A ação é prevista para durar cerca de 20 dias.

O trânsito será controlado, apenas moradores e comerciantes locais terão acesso, sendo proibida a passagem. Durante toda a execução da macrodrenagem – retirada do excesso de água do solo acumulada em áreas relativamente grandes, a nível distrital ou de microbacia hidrográfica (rios) – orientadores e agentes de trânsito estarão no local garantindo a segurança e o ordenamento.