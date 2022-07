Palco flutuante sobre a lagoa de Araçatiba - Foto: Divulgação

Publicado 20/07/2022 09:47 | Atualizado 20/07/2022 09:48

Maricá - A Prefeitura de Maricá promove a segunda edição do festival Pedacinho de Céu, que retorna ao deck Pôr do Sol de Araçatiba a partir desta quinta-feira (21/07) com diversos shows, feira de artes e gastronomia até o próximo domingo (24/07). Em todos os dias, a banda de chorinho que leva o nome do evento fará a abertura da programação musical, sempre a partir das 17h, que terá somente artistas locais. No primeiro dia, a cantora Bruna Mandz leva ao palco seu repertório de pop e MPB, enquanto os dias seguintes vão ser de muito samba sobre as águas, com os cantores Jô Borges (sexta, dia 22), Rafael Caçula (sábado, 23) e Baby do Cavaco (domingo, 24).

O Pedacinho do Céu teve sua primeira edição entre os dias 20 e 24 de abril, durante a Semana Santa, quando recebeu um público estimado em 10 mil pessoas nos cinco dias. O evento é inspirado na Praia de Jacaré, em João Pessoa, na Paraíba, considerado um dos mais belos pores do sol do Brasil. A organização é da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (CODEMAR), em parceria com as secretarias de Turismo e de Promoção e Projetos Especiais.

Para o presidente da Codemar, Olavo Noleto, o festival é um importante produto turístico que apresenta para o mundo os encantos, a história e a arte da cidade de Maricá. “Essa composição lúdica que inclui música e natureza, através do pôr do sol, tem uma reverberação grande que ajuda a divulgar todos os projetos e inovações da cidade para fora de suas fronteiras”, disse ele.

Além do palco flutuante montado na lagoa, em frente ao deck de Araçatiba, o público poderá ainda conhecer produtos variados vendidos na Feira de Artesanato de Maricá (Feirarte) e degustar comidas e petiscos especiais produzidos em amplo espaço de gastronomia em uma estrutura montada às margens da lagoa, sempre a partir das 14h.

Confira a programação completa:

Quinta feira - dia 21/07

17h - Banda Pedacinho do Céu

19h - Bruna Mandz

21h - DJ

Sexta-feira - 22/07

17h - Banda Pedacinho do Céu

19h - Jô Borges

21h - DJ

Sábado - 23/07

17h - Banda Pedacinho do Céu

19h - Rafael Caçula

21h - DJ

Domingo - 24/07

17h - Banda Pedacinho do Céu

19h - Baby do Cavaco

21h - DJ