Maricá Esporte Competições na XIII Copa Intermunicipal de Futsal - Foto: Divulgação

Maricá Esporte Competições na XIII Copa Intermunicipal de FutsalFoto: Divulgação

Publicado 19/07/2022 14:54 | Atualizado 19/07/2022 14:54

Maricá - Representando o município, a equipe do Maricá Esporte Competições, da Prefeitura, participou nesse sábado (16/07) da XIII Copa Intermunicipal de Futsal, em Rio Bonito. Os times mantidos pela Secretaria de Esporte e Lazer, por meio do projeto que recebe o nome da equipe, garantiram excelentes resultados nas disputas masculinas. Participam municípios como Rio Bonito, Maricá, Nova Friburgo, Casimiro de Abreu, São Pedro D’Aldeia, Iguaba Grande e Araruama.

Na categoria sub-8, o Maricá Esporte Competições ficou com o segundo lugar, após ser derrotado pelo Serrão. Já pela categoria sub-13, o time do Iguaba levou a melhor em cima do Maricá, garantindo um placar de 5 a 4, tornando o Maricá Esporte Competições vice-campeão. Nas categorias sub-9 e sub-11, Maricá conquistou o terceiro lugar com placares de 8 a 0 contra o Iguaba e 4 a 0 contra o Serrão.

Confira o placar:

Disputa do primeiro e segundo lugar:

SUB 08 – SERRÃO 4x3 MARICÁ

SUB 13 – IGUABA 4x5 MARICÁ

Disputa do terceiro lugar:

SUB 09 – MARICÁ 8 X 0 IGUABA

SUB 11 – MARICÁ 4 X 0 SERRÃO

Maricá Esporte Competições

O projeto surge como uma iniciativa para aproveitar potenciais talentos oriundos dos projetos socioesportivos promovidos pela Prefeitura de Maricá. Estes atletas são descobertos na “escolinha” e elevados ao patamar de equipe, onde iniciarão sua vida competitiva com estrutura fornecida pela iniciativa.

Contemplando cinco modalidades – futebol, futsal, ginástica rítmica, karatê e vôlei –, os até então alunos da escolinha, tornam-se atletas e passam a receber treinamento específico visando competições, suporte médico, material, uniforme, além das demandas necessárias (inscrição, arbitragem, alimentação e transporte).