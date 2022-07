Ambulância do SAMU - Foto: Carlos Alberto

Ambulância do SAMU Foto: Carlos Alberto

Publicado 20/07/2022 11:35 | Atualizado 20/07/2022 11:36

Maricá - No fim da tarde da última terça-feira (19), uma funcionária de um estabelecimento conhecido do Shopping Boulevard no Centro de Maricá passou mal e precisou ser atendida por prifssionais do SAMU.

Segundo relatos, a funcionária ao passar mal, teve ajuda de seus colegas de trabalho que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Caso vcê necessite acionar o SAMU , disque 192.