Guarda MunicipalFoto: Elsson Campos

Maricá - A Prefeitura de Maricá publicou no Jornal Oficial de Maricá (JOM) o edital de convocação de mais novos 21 candidatos aprovados no concurso de 2019 da Guarda Municipal. No documento, publicado na última segunda-feira (18/07) (https://www.marica.rj.gov.br/2022/07/18/jom-1334/), consta a lista com os nomes de cada candidato convocado. Todos deverão comparecer entre os dias 17 de agosto sede do Instituto de Seguridade Social de Maricá (ISSM), na Rua Amadeu Pugliese n° 28, na Mumbuca, para realizar o exame admissional.

Os convocados deverão levar para o exame seus documentos pessoais e exames médicos específicos, a lista completa está disponível na página 9 do JOM 1334. O concurso realizado em 2019 abriu 200 vagas para a Guarda Municipal. Os convocados completam essas vagas e passarão por curso de formação e treinamento para as novas atribuições. O comandante da Guarda Municipal de Maricá, Jean Medeiros, ressalta que os novos agentes irão reforçar a segurança nas ruas da cidade.

“A Guarda Municipal tem se apresentado de maneira fundamental na segurança pública. Somos integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e temos participado no desenvolvimento social do povo maricaense, ouvindo e dialogando com a população na busca de soluções, procurando trabalhar de forma integrada com os demais atores e sempre consonante com a administração e políticas públicas. Diante disso, a convocação de novos candidatos para integrar nossa instituição aponta para o compromisso que a atual gestão municipal tem com o bem estar social e segurança da população maricaense”, explica.

O secretário de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional, Julio Cesar Veras, destaca que com a convocação dos 21 novos agentes a cidade contará com 400 guardas municipais. “Nós já chamamos mais do que o número previsto inicialmente, chamamos 50 que irão começar o curso de formação dia 1º/08, com 276 hora/aula. Chamamos agora mais 21 convocados, que também passarão pelo curso de formação. Serão mais agentes nas ruas, com o compromisso de reforçar a segurança da cidade”, finalizou