Festival Art&BierFoto: Elsson Campos

Publicado 22/07/2022 09:37 | Atualizado 22/07/2022 11:21

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) e das secretarias de Promoção e Projetos Especiais e de Turismo, vai promover o Festival Art&Bier, de 28 a 31/07, estreando na orla de Ponta Negra. Pela primeira vez, o evento contará com a participação exclusiva de cervejarias artesanais da cidade, além de oferecer gastronomia e atrações musicais. O festival acontecerá de forma integrada com o Maricá Surf Pro Am 2022, etapa do Campeonato Estadual de Surfe que acontece no mesmo período em Ponta Negra.

O retorno do festival traz outra novidade: na quinta-feira, às 17h, haverá o lançamento do Polo de Cervejas Artesanais de Maricá, que vai reunir os fabricantes deste tipo de bebida. O secretário de Promoção e Projetos Especiais, José Alexandre Almeida, disse que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Comércio, Indústria, Petróleo e Portos também faz parte da parceria para este evento e elogiou a integração entre órgãos municipais.

“Estamos avançando nas parcerias em prol do desenvolvimento da cidade, e estão todos de parabéns – gestores, empreendedores da cidade e demais moradores – por participarem deste esforço e por sua cisão empreendedora e visionária”, afirmou José Alexandre.

A programação musical do Art&Bier começa às 16h nos dois primeiros dias e às 14h no sábado e no domingo. Em todos os dias haverá um DJ na abertura e dois shows por noite – a exceção será no sábado (30/07), quando quem for terá três apresentações para curtir (veja a programação abaixo). Depois de Ponta Negra, o festival vai chegar também ao Parque Nanci e será montado na orla do bairro entre os dias 2 e 4 de setembro.

Confira a programação do Festival Art&Bier:

Dia 28 (quinta-feira):

16h – DJ Fábio Gomes

19h – Tiago Dantas

21h – Banda DKV

Dia 29 (sexta-feira):

16h – DJ Vini Rodrigues

19h – Banda Thunderock

21h – Banda Faixa Etária

Dia 30 (sábado):

14h – DJ Márcio Albuquerque

16h – Banda RJ 106

19h – Banda Purano

21h – Bruna Mandz

Dia 31 (domingo):

14h – DJ Alex Pim

16h – Banda Tô Kerendo

19h – Banda Mamuttes