Evento Pedacinho do Céu na Lagoa de Araçatiba - Foto:Elsson Campos

Publicado 25/07/2022 12:54 | Atualizado 25/07/2022 12:55

O festival Pedacinho de Céu atraiu mais de 15 mil pessoas em quatro dias do evento, que encerrou na noite deste domingo (24/07), no deck Pôr do Sol, na Lagoa de Araçatiba, com shows de chorinho, MPB, pagode e DJ, além de feira de artesanato e gastronomia.Promovido pela Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) e das Secretarias de Promoção e Projetos Especiais e Turismo, o festival está em sua segunda edição e já entrou para o calendário da cidade.

Durante os quatro dias, a banda de chorinho Pedacinho do Céu realizou a abertura da programação musical com cantores locais, que agitaram o público. Na noite deste domingo, o cantor Baby do Cavaco levou ao palco seu repertório de MPB e samba, além do DJ Jenesys.

A primeira edição aconteceu entre os dias 20 e 24 de abril, durante a Semana Santa, e recebeu cerca de 10 mil pessoas nos cinco dias. O evento é inspirado na Praia de Jacaré, em João Pessoa, na Paraíba, considerado um dos mais belos pores do sol do Brasil.

O presidente da Codemar, Olavo Noleto, ressaltou que o festival é um importante produto turístico da cidade de Maricá.

"Temos o objetivo de realizar mais uma edição este ano. Cada evento é um aprendizado e estamos sempre à procura de melhorar. Estamos felizes, pois a população abraçou o festival e trouxe suas famílias. Foi mais uma edição de sucesso que reúne moradores e turistas para curtir esse belíssimo pôr do sol", comentou.

Público curte shows e aprecia pôr do sol

Ao som do chorinho, tocado pela Banda Pedacinho do Céu, a moradora de Araçatiba Fátima Portela, 69 anos, ressaltou a beleza do local e a música boa.

"Gosto muito disso. O evento está ótimo e eu trouxe minhas amigas de outra cidade. A música é boa e espero vir curtir outras edições, do entardecer até a noite”, afirmou.

Moradora de Itapeba, Melissa Freitas, 43 anos, destacou as mudanças positivas que a cidade vem sofrendo. “Adoro morar em Maricá. Aqui tenho mais segurança e eu posso curtir um evento de qualidade gratuitamente. Posso deixar meus filhos brincarem nas praças sem ter medo. Araçatiba é um local lindo e com esse deck ficou ainda mais bonito. Estou muito feliz de poder trazer minha família para ver o pôr do sol e ouvir músicas boas”, afirmou.

O educador físico, Daniel Kanu, se encantou com a segunda edição do projeto.

"Estou amando o evento e sempre que posso prestigio os eventos da cidade. O Pedacinho do Céu está de parabéns", ressaltou.