Donos de Pitbull tem que redobrar os cuidados nos tratos com a raçaFoto: Arquivo MAIS

Publicado 27/07/2022 11:07

Maricá - O dono de um cão da raça pitbull foi multado em R$1.500,00 por deixar o animal escapar para a rua e o caso que aconteceu no dia 05/07 ainda está recebendo repercussão na cidade. Ao fugir o animal atacou um cão de rua, querido por todos, que vive na Orla do Parque Nanci

O cão ferido, apelidado de Billy pelos moradores da região, fraturou a escápula e ficou com edema e laceração de tecidos moles. Foi solicitada a ajuda da Ong Hope, que irá levou o cão ferido para devido tratamento.



A Coordenadoria Especial de Proteção Animal de Maricá, tomou conhecimento do ocorrido e ao identificar o tutor do cão Pitbull apresentou o caso a 82ªDP. O dono do animal se apresentou à delegacia para prestar declarações e está respondendo pela contravenção penal de omissão de cautela na guarda ou condução de animais, além de ter sido multado na quantia de mil e quinhentos reais, por criar Pitbull sem ter sido castrado (Lei Estadual nº 3.205/99), a lei se refere também a perigosas raças como Rottweiler e Doberman.



O dono do Pitbull vai responder pelo crime de maus-tratos contra cães conforme a Lei Federal 14.064 que determina prisão de 2 a 5 anos.



Segundo divulgado pela ONG, os gastos com a cirurgia e tratamento do cão Billy, que será realizado na veterinária HVM, ficou em torno de R$ 4.000,00. Os interessados em ajudar podem fazer doações para a conta do banco Itaú, Agência, 0703, c/c 09113-2, CNPJ 29.274.492/0001-95, Abrigo Homeless And Pets Hope.



Todas doações são diretamente para tratar de animais semelhantes ao caso do Billy. Vale reforçar que proprietários de raças de cães perigosas como Rottweiler, Doberman e Pitbull devem reforçar os cuidados no trato e na responsabilidade com os animais e com a sociedade civil, em locais públicos esses animais devem sempre estar utilizando fucinheiras.