15° Campeonato Brasileiro Juvenil e Master de Tiro com Arco em Maricá - Foto: Vinícius Manhães

15° Campeonato Brasileiro Juvenil e Master de Tiro com Arco em MaricáFoto: Vinícius Manhães

Publicado 26/07/2022 16:36

Maricá - Com apoio da Prefeitura de Maricá, será realizado na quarta-feira (27/07) o treino oficial para o 15º Campeonato Brasileiro Juvenil e Master de Tiro com Arco, cuja abertura oficial será na quinta (28), às 12h, e segue a competição até 31/07, na Confederação Brasileira de Tiro com Arco (CBTArco), em Itapeba. Vão participar 144 atletas, de 16 estados e 35 clubes. Confira a programação (https://www.ianseo.net/Details.php?toId=11405)

“Receber campeonatos de nível nacional, como esse brasileiro, é muito importante para a nossa cidade! Alguns dos maiores arqueiros do mundo são de Maricá e precisamos valorizar e fomentar o Tiro com Arco entre os moradores. Temos alunas do projeto socioesportivo participando essa semana e estamos na torcida por medalha”, declarou o secretário de Esporte e Lazer, Filipe Bittencourt.

O esporte Tiro com Arco

O tiro com arco é a prática de utilizar um arco e flechas para atingir um alvo. Surgiu como atividade de caça e guerra. Passou a ser esporte olímpico nos jogos de 1900, em Paris. É praticado em um campo de competição que deve ser plano e sem obstáculos para os arqueiros. Somente o tipo de categoria outdoor e o arco recurvo ou olímpico fazem parte dos Jogos Olímpicos e Pan-Americanos.