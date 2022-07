Dois bandidos do golpe pix foram levados a 82ª DP e o outro criminoso conseguiu escapar - Foto: Maurício Peçanha

Publicado 27/07/2022 17:36 | Atualizado 27/07/2022 17:37

Maricá - Três ladrões foram presos ontem (26) por praticarem o "golpe do pix" em vários estabelecimentos comerciais no centro da cidade, os criminosos chegavam nas lojas compravam o que queriam, depois 'fingiam' transferir os valores das compras via pix, exibiam um comprovante fake e iam embora.

Os criminosos não imaginavam que um comerciante da Praça de Alimentação conseguiu deter os criminosos no momento que aplicavam mais um golpe, quando estavam tentando comprar açais.

Dois dos três elementos foram encaminhados para a 82ª DP, e um deles conseguiu escapar, mas segue sendo procurado.