O sepultamento de Ysabelli, vítima de estupro, aconteceu hoje (27) família e amigos pedem justiça - Foto: Carlos Alberto

Publicado 27/07/2022 16:17 | Atualizado 27/07/2022 16:25

Maricá - Ysabelli Cristinne Souza de Oliveira após ficar 1 semana desaparecida, foi encontrada morta ontem (26) na Estrada dos Cajueiros em Itaipuaçu, a moça foi sepultada hoje, e é mais uma vítima de feminicídio, ela foi estuprada e morta.

O cadáver de Ysabelli foi encontrado em um matagal com ferimentos no corpo e evidências do estupro, as suas roupas estavam em cima de uma árvore.

A última vez que ela havia sido vista, foi perto da loja do Habib's em Inoã, parentes, amigos e familiares se despediram da moça que foi sepultada hoje (27), dessolada, Dona Lucimara Dias de Souza (mãe da vítima), pede Justiça para a morte da filha.

O enterro ficou marcado com as palavras da mãe de Ysabelli: " Até quando as mulheres vão ser estupradas, mortas? Até quando? dia 18 agora ela faria 19 anos, quem vai cantar parabéns para minha filha nesse grande dia? Quem vai tirar essa dor de mim agora? " disse dona Lucimara.

A Delegacia Especializada já iniciou as investigações que promete chegar até o autor do crime.