4ª Feira do Produtor Rural será repleta de shows, palestras e exposiçõesDivulgação

Publicado 28/07/2022 08:53

Maricá - A Prefeitura de Maricá promove nos dias 30 e 31 de julho a 4ª edição da Festa do Produtor Rural com palestras, oficinas, Feira da Agricultura Familiar, campanha de adoção de cães e gatos, shows e uma área gastronômica com bebidas, pratos salgados e doces gourmet. O evento organizado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca é gratuito e acontece no Parque de Exposições do Caju, das 9h às 21h, no sábado, e das 9h às 20h, no domingo.

Não são necessárias inscrições prévias para participar das oficinas e das palestras. No sábado, em parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), acontece a oficina de produção de mudas e os participantes poderão levar as espécies feitas para casa. Na tarde de sábado e durante todo o domingo, será realizada a oficina para ensinar a fazer horta na casca do coco com equipes da secretaria.

O secretário Julio Carolino explicou que o objetivo da festa é a valorização dos trabalhadores da agricultura familiar, que tanto se dedicam ao município. “A Festa do Produtor Rural é mais que uma celebração, é promover a valorização da categoria, resgatando suas culturas e origens”, destacou.

Palestras para agricultores

Na programação ainda estão previstas palestras no sábado sobre o Centro de Inovação em Aquicultura de Maricá, em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF); sobre as agriculturas e agroecologias em Maricá e no Estado; a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater), que vai esclarecer sobre o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) em substituição da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

No domingo, às 9h, os pecuaristas poderão esclarecer dúvidas de como aumentar os ganhos com a regularização dos rebanhos. Em seguida, acontece uma apresentação sobre tomates especiais, que surgem como opção de renda para a agricultura familiar. Na parte da tarde, ocorre uma palestra da Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (Fiperj) sobre as políticas públicas voltadas a aquicultura e pesca.

A Festa do Produtor também contará com sorteios de cestas com produtos da Agricultura Familiar, apresentações de mágica e muita música com shows de Hanna, Valentin, Douglas Kali, Dalva, Lucas Roberto e Rhoan Victor. O Parque de Exposições fica na Rua Luiz Fernando dos Santos Caetano s/n°, no bairro Caju.

Campanha de adoção no sábado

Durante a feira, no sábado (30), das 9h às 17h, acontecerá também mais uma edição da campanha de adoção animal. Ao todo, 30 cães e gatos serão disponibilizados pela Coordenadoria Especial de Proteção Animal para adoção. Para levar um amigo para casa, os interessados deverão ser maiores de 18 anos, apresentar uma cópia da identidade, CPF e comprovante de residência. Todos os animais são vermifugados e os adultos são castrados. Os filhotes têm castração garantida aos seis meses de idade pela coordenadoria.