E.C. Maricá no futsalFoto: Léo Borges

Publicado 28/07/2022 12:57 | Atualizado 28/07/2022 14:33

Maricá - O E.C. Maricá enfrenta o Fonseca, nesta quinta-feira, às 21h, no Clube Mauá, em São Gonçalo, buscando a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca de Futsal adulto. O tricolor maricaense venceu a primeira partida, por 4 a 0, em Maricá, e pode avançar de fase caso vença ou empate.

Em caso de derrota, a partida vai para a prorrogação e o Maricá precisa vencer no tempo extra para se garantir nas semifinais, pois o Fonseca terminou a primeira fase em melhor colocação e leva vantagem nos critérios de desempate.

A vitória do Maricá por 4 a 0, no último sábado, encheu a torcida de confiança e otimismo. Mas apesar do bom momento, o ala Gerardo pede concentração e foco para que o clube possa conquistar os objetivos.

- Estamos felizes pelo resultado que conquistamos em casa, mas sabemos que não será nada fácil conquistar essa classificação, até porque o time do Fonseca foi o melhor da primeira fase e já nos conhecemos bem. Respeitamos muito a equipe deles, mas vamos dar o nosso melhor para conquistar essa classificação inédita para o clube e a nossa cidade. Vamos suar sangue se necessário para conquistar os nossos objetivos - disse o camisa 12, um dos grandes destaques do time na campanha.

O começo do clube na competição não foi o esperado, pois o Maricá conta com um elenco qualificado. No final da primeira fase o time embalou e vem de três vitórias consecutivas.

- Vencer traz uma confiança a mais. Nunca duvidei desse grupo, mesmo nos momentos ruins, pois sabia da nossa qualidade. Jogávamos bem, mas a bola não entrava. Agora está entrando e as vitórias estão saindo naturalmente. Vai ser mais uma pedreira, mais confio demais no nosso time e com a torcida ao lado, como foi no último jogo, ficamos ainda mais fortes - finalizou o jogador.