Pedra do Elefante - Foto: Internet

Publicado 29/07/2022 09:50 | Atualizado 29/07/2022 09:51

Maricá - A Prefeitura de Maricá organiza neste sábado (30/07) uma ação social com oferta gratuita dos serviços municipais, por meio da Secretaria de Assistência Social, das 9h às 13h, na Escola Municipal Maria Cristina de Lima, em Itaipuaçu. Quem for ao local poderá solicitar a segunda via das certidões de nascimento, casamento ou óbito; buscar orientações sobre a carteira do idoso, dos serviços dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras), do Escritório Social, Auxílio Brasil, Centro de Referência de Políticas Inclusivas (CRPI), entre outros.

Durante a manhã ainda serão oferecidos o serviço de Saúde Bucal, corte de cabelo (crianças somente com autorização do responsável), do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) e do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas). Evento vai contar também com distribuição de aipim e banana desidratada, de produção municipal. Ação social tem apoio das secretarias de Políticas Inclusivas, de Agricultura, Pecuária e Pesca, Saúde, Cultura e de Economia Solidária.