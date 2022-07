Curso ETSP -SEOP - Foto: Katito Carvalho

Curso ETSP -SEOPFoto: Katito Carvalho

Publicado 28/07/2022 16:10 | Atualizado 28/07/2022 16:12

Maricá - A Prefeitura de Maricá, em parceria com a Marinha do Brasil, promove até o dia 05/08, na sede do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), o “Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado Público”, que vai habilitar profissionais da Guarda Municipal e da Secretaria de Ordem Pública para conduzir motos aquáticas e embarcações de até oito metros de comprimento, incluindo lanchas com motor empregadas na navegação interior.

Ao todo, serão 40h com aulas teóricas e práticas na Lagoa do Boqueirão, ministradas por representantes da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro para 22 alunos, entre guardas municipais de Maricá, servidores da Seop e quatro guardas municipais de Itaboraí.

Entre os assuntos abordados, estão o tipo de embarcação; distância determinada para a embarcação ficar da praia; inspeção naval; áreas de segurança; inquéritos administrativos; lei; navegação; motores; acidentes e fatos de navegação (como naufrágio, encalhe, incêndio, mau aparelhamento, recusa de socorro e o emprego da embarcação em atos ilícitos).

Comandante da Guarda Municipal de Maricá, Jean Medeiros explicou que a capacitação é direcionada para a atuação dentro da área lagunar.

“Sabemos que Maricá tem tomado uma proporção de forma turística muito grande. A gente tem quatro lagoas e realmente é uma necessidade que o guarda consiga atuar e auxiliar outros órgãos de fiscalização. Se a gente buscar essa aproximação, para que venhamos a fazer a fiscalização na área lagunar, o que a gente faz hoje no trânsito, isso vai com certeza trazer uma melhora na qualidade do serviço prestado à população e, além de tudo, preservar o nosso meio ambiente”, disse.

“Além da troca de conhecimento, o curso é importante para que eles possam ter poder de fiscalização e possam atuar na área marítima, ajudando a evitar acidentes e auxiliando em socorros. É um profissionalismo maior na área marítima. Isso ajuda muito a Marinha do Brasil”, completou o inspetor naval e fiscal da Marinha do Brasil, Felipe Santana.