Time do E.C Maricá de Futsal adultoFoto: Divulgação

Publicado 29/07/2022 13:03 | Atualizado 29/07/2022 13:04

Maricá - E.C. Maricá continua fazendo história no Campeonato Carioca de Futsal adulto. O tricolor maricaense conquistou nesta quinta-feira (28) a vaga nas semifinais da competição ao empatar em 3 a 3 com o Fonseca, no Clube Mauá, em São Gonçalo.

Como havia vencido no jogo de ida por 4 a 0, o Maricá jogava pelo empate para poder se classificar e assim conseguiu. Os gols da equipe foram marcados por Breno, Guilherme e Marquinho.

"Muito feliz por essa classificação. Isso representa muito para o clube, para o nosso projeto e principalmente para a cidade. Desde que montamos esse time sabíamos que teríamos condições de alça cara vôos maiores e embalamos na hora certa. Vamos continuar trabalhando forte pois nosso objetivo agora é ir a grande final", disse o capitão Gerardo.

O Maricá espera agora o vencedor do confronto entre Corrêas, de Petrópolis, e o São Gonçalo, para conhecer seu adversário nas semifinais. As duas equipes decidem o outro semifinalista neste sábado, em Corrêas.