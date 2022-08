Instalações de radiografia do Hospital Municipal - Foto: Divulgação

Instalações de radiografia do Hospital MunicipalFoto: Divulgação

Publicado 01/08/2022 15:00 | Atualizado 01/08/2022 15:21

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, concluiu as obras de ampliação e modernização do setor de Raio-X do Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro. O local agora conta com sistema e equipamentos totalmente digitais, otimizando o atendimento à população e preservando a saúde dos funcionários. As melhorias incluíram também a reforma de toda área, substituição de dispositivos, adequação de espaços inoperantes, além da aquisição de mobiliário e aparelhos de ar condicionado.

As instalações do setor possuem duas radiografias computadorizadas com tecnologia de ponta, dois aparelhos fixos, quatro portáteis, dois para uso exclusivo no centro cirúrgico, um CDK, assim como equipamento de Raio-X tradicional. No momento, o espaço realiza cerca de oito mil exames por mês e tem capacidade para aumentar esse número, atendendo os moradores com mais rapidez, eficiência e qualidade.

O diretor administrativo do Hospital Conde Modesto Leal, Vinicius Cabral, destacou a importância das instalações de Raio-X para a estrutura do local, essenciais para atender com agilidade e capacidade técnica demandas por exames que possam surgir, sempre com segurança para pacientes e profissionais de saúde.

“O setor tem a atuação de quatro técnicos, com carga horária de 24 horas, que vão operar novos equipamentos, além de realizar uma supervisão diária. As radiografias emitidas pelos aparelhos contam com tecnologia de visualização e está disponível em todos os consultórios médicos, facilitando o atendimento oferecido ao paciente. O espaço foi preparado para garantir a segurança de todos os usuários e profissionais do hospital, algo de suma importância, unindo eficiência e proteção”, reforçou.

A coordenadora do setor, Jordânia Borges, afirmou que as obras realizadas no espaço otimizaram todo o trabalho, reduzindo os riscos existentes para os profissionais de radiologia.

“A ampliação e modernização do setor melhorou toda a dinâmica e mobilidade nos serviços que executamos diariamente. Antes, trabalhávamos com um tipo de película que necessitava de processamento químico. Agora, tudo é digital, algo muito positivo e mais seguro”, comemorou.

Hospital também terá um Centro Pediátrico

O Hospital Conde Modesto Leal contará com um novo Centro Pediátrico, que está em fase de readequação e tem término previsto para o final deste ano. O espaço de referência terá três consultórios (podendo ser ampliado para quatro) e capacidade para 16 leitos destinados a crianças, entre enfermaria, isolamento e estabilização. Com a criação do Centro Pediátrico, os atendimentos serão otimizados, diminuindo o tempo de espera e contando também com maior aptidão técnica para acolher os pacientes.

O espaço de referência também terá área para médicos, sala de medicação com seis cadeiras e local de recreação infantil.