Trilha no EspraiadoFoto: Clarildo Menezes

Publicado 02/08/2022 09:28 | Atualizado 02/08/2022 09:28

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, realiza no próximo sábado (06/08), a “Trilha Mountain Park” no Vale São Francisco em parceria com a Dentinho Mountain Park. A caminhada de nível pesado e trechos de subida conta com quatro horas de duração (ida e volta) no Espraiado. Os interessados devem realizar a inscrição a partir das 13h desta quinta-feira (04/08), pela plataforma Google Forms: https://forms.gle/HEZMNPZt7RyCX34Q9

Durante o percurso, os aventureiros subirão o Vale São Francisco, um bioma com alto grau de conservação. O passeio inclui a visitação numa propriedade repleta de trilhas acessíveis, cachoeiras, nascentes e formações geológicas de declives (descidas muito inclinadas) em rocha vertical.

É necessário usar calçado específico para caminhada, calça comprida e boné, além de levar, no mínimo, dois litros de água, lanche, protetor solar, repelente, remédios de uso pessoal, canga e roupa de banho.

O ponto de encontro é na Cachoeira do Espraiado, que fica cerca de 1km após o ponto final do ônibus Espraiado. Para os que forem de ônibus, o vermelhinho gratuito sai da Rodoviária de Maricá em direção ao Espraiado às 7h30.