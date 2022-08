82ª DP de Maricá - Foto: Arquivo MAIS

82ª DP de MaricáFoto: Arquivo MAIS

Publicado 01/08/2022 16:15 | Atualizado 01/08/2022 16:23

Maricá - Um morador de Inoã, que mora em frente a comunidade Beira Rio, teve seu automóvel e demais pertences roubados quando chegava em casa no último sábado (30).

O morador relatou que estava chegando em casa por volta das 20hrs e parado dentro do seu carro enquanto aguardava o portão eletrônico abrir, para guardar o veículo e entrar em casa, quando foi surpreendido por três criminosos armados.

Os bandidos renderam a vítima, levaram seus pertences; como documentos, cartão de crédito, uma pulseira de ouro, um relógio, um aparelho celular, R$ 1.800,00 em espécie e ainda levaram seu automóvel, um Hyundai cinza de placa RJA5G48.

Qualquer indo sobre o paradeiro do veículo será bem vinda e der ser passada para a 82ª DP no centro de Maricá através do telefone (21) 3731-9965.

O crime foi registrado na 82ª DP no centro de Maricá.