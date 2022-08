Carro baleado durante tentativa de homicídio - Foto: LSM

Publicado 02/08/2022 10:08 | Atualizado 02/08/2022 10:32

Maricá - Um policial militar foi baleado durante um atentado de homicídio na madrugada de hoje, enquanto saía com sua esposa de uma casa de shows no bairro das Pedreiras em Maricá, por volta de 00:20h.

Ao entrar no carro, criminosos fortemente armados atiraram no policial que estava dentro de seu veículo no momento. O sargento da PM e sua esposa foram atingidos. O policial revidou e durante a troca de tiros os criminosos fugiram largando o carro da fuga na rua. Ele e sua esposa foram socorridos por um amigo do casal que estava de moto e levou os dois para o Hospital Municipal.

No carro usado na tentativa de homicídio, foi encontrado com uma pistola com carregador municiado, munições deflagradas de calibre 12, um CNH, um celular, um boné e um casaco, e duas placas diferentes de veículo.

O Sargento e sua esposa foram socorridos na emergência do Hospital Municipal Conde Modesto Leal e o sargento foi operado e no momento aguardando transferência, sua esposa passa bem.