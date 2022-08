Material e drogas apreendidas - Foto: Carlos Alberto

Publicado 02/08/2022 12:07 | Atualizado 02/08/2022 12:16

Maricá - Um tiroteio entre PMs e traficantes resultou em morte no Risca Faca, em Inoã, no fim da noite do último domingo (31).



Um carro suspeito recebeu a ordem dos policiais da Patrulha Móvel para que parasse. O motorista acelerou e abriu fogo contra os policiais.

A polícia revidou e um confronto teve início. Após o confronto, Nathan Mattos Dutra, de 21 anos foi encontrado baleado e morreu na hora. Com o criminoso foram apreendidos uma arma e uma quantidade de drogas.



Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá foram até o local e realizaram a perícia técnica. Em seguida, o corpo foi removido pelo Rabecão da Defesa Civil e levado para o Instituto Médico Legal (IML), no Barreto, em Niterói.



O caso foi registrado na 82ª DP no Centro de Maricá.