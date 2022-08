Carro roubado que foi encontrado no João Marquês - Foto: João Patrício

Carro roubado que foi encontrado no João MarquêsFoto: João Patrício

Publicado 02/08/2022 17:11

Maricá - Policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) prenderam um homem com um carro roubado, em Maricá, na tarde desta terça-feira (02).

De acordo com informações, agentes do Centro de Operações de Segurança (CIOSP) monitoraram o carro suspeito através de câmeras de segurança e notificaram os policiais do PROEIS.

Militares conseguiram interceptar o motorista com o veículo. Após um levantamento de dados, foi constatado que o carro era roubado.

O homem foi preso e encaminhado para a 82ª DP (Maricá).