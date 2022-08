Tiro ao arco paralímpico - Foto: Marcos Fabrício

Tiro ao arco paralímpico

Publicado 03/08/2022 09:55 | Atualizado 03/08/2022 09:59

Maricá - Maricá sedia pela primeira vez o 16º Campeonato Brasileiro Paralímpico de Tiro com Arco, que será realizado de 3 a 7 de agosto, na Confederação Brasileira de Tiro com Arco (CBTArco), em Itapeba, com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. A competição conta com a participação de 32 atletas de 12 estados, incluindo praticantes da cidade. Nesta quarta-feira (03/08) acontece o treino livre das 7h às 16h, aberto ao público. Os campeões serão conhecidos na manhã de domingo (07/08). Confira aqui a programação

“Maricá é uma cidade inclusiva e no esporte não é diferente. É um prazer receber atletas paralímpicos de diferentes estados nesse campeonato. Apoiar uma competição como esta é fundamental para nosso município, também para incentivar os jovens a praticar esportes”, disse o secretário de Esporte e Lazer, Filipe Bittencourt.

A competição é realizada ao ar livre, em campo aberto, reunindo arqueiros com amputações, deficientes visuais, tetraplégicos, paraplégicos ou com outras deficiências. Os atletas são divididos da seguinte forma: W1 (arco composto) reservado a àqueles com deficiências graves (três ou quatro membros), que necessitam de cadeira de rodas; V1 e V2 para deficientes visuais; a classe Open (arco recurvo ou composto) agrega atletas com deficiência em um ou dois membros; e a equipe mista é reservada para duplas contendo um homem e uma mulher. Os atletas que forem classificados também poderão competir com atletas de modalidade olímpica, sem ou com deficiência.