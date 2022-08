Prefeito de Maricá Fabiano Horta se pronuncia em suas redes sociais sobre a guerra de facções que acontece na cidade - Foto: Arquivo MAIS

Prefeito de Maricá Fabiano Horta se pronuncia em suas redes sociais sobre a guerra de facções que acontece na cidadeFoto: Arquivo MAIS

Publicado 07/08/2022 11:40 | Atualizado 07/08/2022 11:43

Maricá - O prefeito de Maricá Fabiano Horta (PT), usou na tarde de ontem (sábado, 6) as suas redes sociais para manifestar sua opinião sobre a guerra de facções do tráfico de drogas que acontece no município.

Ele disse que confia na Polícia Militar e Civil de Maricá, disponibilizando a segurança e saúde do município as entidades. Veja na íntegra



“Lamento profundamente o acontecido no Bairro da Amizade. A comunidade foi covardemente surpreendida por uma briga entre facções criminosas e dois policiais militares foram atingidos no confronto. Desde o primeiro momento, colocamos todas as equipes de apoio de segurança e de saúde de Maricá para apoiar a ação da Polícia Militar, que já ocupou toda a área e permanecerá no local durante toda a noite. Confiamos nas Polícias Civil e Militar e nas estruturas de segurança do município, através da secretaria de Ordem Pública, que estão empenhadas para garantir a segurança de todos.”, conclui o Prefeito.



Diversas ações seguem sendo realizadas em vários bairros da cidade, com o intuito de encontrar os criminosos que participarem desta guerra, alguns deles seguem escondidos na mata próximo ao Bairro da Amizade.