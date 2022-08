Vereadora Andrea Cunha e vereador Danilo Santos - Foto: Arquivo

Publicado 09/08/2022 17:19 | Atualizado 09/08/2022 17:19

Maricá - “Segurança da Mulher em Maricá e o Feminicídio” é o tema da audiência pública que a vereadora Andréa Cunha realiza com o vereador Danilo Santos nesta quarta-feira (10/08), no Cine Henfil, a partir das 14h. Ela, presidente da Comissão dos Direitos da Mulher e Enfrentamento à Violência; ele, à frente da Comissão de Segurança da Câmara. Os dois uniram forças para ouvir a população e encontrar caminhos preventivos a esse tipo de violência e de maior proteção às mulheres.

“O enfrentamento à violência contra a mulher é um trabalho diário, mas, sobretudo, uma obrigação do Legislativo. Nós vereadores e, nesta audiência, eu e o Danilo queremos e precisamos ouvir a sociedade civil, promotoria, defensoria, os coletivos de mulheres do município... enfim, todas as pessoas que podem nos auxiliar a refletir nosso contexto e buscar soluções”, ressalta Andréa.